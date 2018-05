Singapour a décidé de contrôler les excès de vitesse des bicyclettes et des scooters, qui menacent la sécurité des piétons. Selon le quotidien de Singapour The Straits Times, la veille de l’entrée en vigueur de la loi sur la mobilité active, elle a mobilisé des pistolets radar de contrôle routier. Il s’agit d’appareils susceptibles de percevoir la vitesse des véhicules éloignés au maximum d’un kilomètre et de filmer des images servant de preuves.Cette loi a pour but de prévenir les dangers causés non seulement par les bicyclettes classiques et motorisées, mais aussi les différents véhicules électriques monoplaces. Elle limite leur poids à 20 kg et leur vitesse à 25 km/h. En cas d’infraction de ces règles, une amende de 3 100 euros ou une peine de réclusion d’un an pourrait être infligée.Si l'Autorité des transports terrestres de Singapour a mis cette loi en vigueur, c’est que les accidents provoqués par les bicyclettes électriques et autres types de véhicules électriques ont récemment augmenté. Selon les statistiques, à Singapour, ces incidents surviennent trois fois par semaine. De janvier à septembre 2017, leur nombre total a atteint 110.