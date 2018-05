Récemment, des obsèques qui sortent de l’ordinaire se succèdent au Japon. Elles sont dédiées à des chiens robots nommés « Aibo ». Il s’agit du modèle de robot sous forme de chien de compagnie lancé en 1999 par Sony.D’après un média spécialisé dans les technologies de l'information, les funérailles traditionnelles de 800 Aibo ont été organisées sur l’archipel. Lors de son lancement, les ventes de ce modèle ont dépassé les 150 000 pièces, alors que son prix était de plus de 1 900 euros. Cependant, en 2006, Sony a cessé sa production en raison de la détérioration de sa rentabilité. En 2014, la compagnie a définitivement fermé les centres de service après-vente de ce robot. C’était de facto sa déclaration de mort.Comme le service après-vente de leur chien électronique n’est plus possible, une partie des maîtres ont décidé de célébrer leurs obsèques. Après ces cérémonies, certains d’entre eux font un don d’organes, c’est-à-dire, de pièces détachées.