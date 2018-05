En Thaïlande, à partir de cette année, le coréen fait partie de la liste des 2e langues étrangères à option pour l’examen d’entrée à l’université. Depuis cette décision, de plus en plus d’établissements scolaires adoptent la langue coréenne comme matière régulière.Dans ce contexte, le Centre d'éducation de Corée en Thaïlande a organisé, la semaine dernière, la première conférence destinée aux professeurs de coréen des établissements de l’enseignement secondaire. 90 enseignants thaïlandais y ont participé.Cet événement avait pour objectif d’améliorer leurs capacités d’enseignement. Les participants ont suivi des formations sur la méthodologie éducative des différents domaines tels que la grammaire, la prononciation et le vocabulaire du coréen. Actuellement, dans ce pays, 112 écoles de l’enseignement secondaire enseignent le coréen. La totalité du nombre d’élèves qui l’apprennent dépassent les 32 000.