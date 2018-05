L’entreprise sud-coréenne Shinsegae Food a lancé le mois dernier en Malaisie des ramyeon, des nouilles instantanées, qui ont obtenu la certification Halal. En un mois, leurs ventes ont atteint deux millions.Elle a baptisé ce produit « Daebak Ramyeon », parce que le mot « daebak » qui signifie « le gros lot » est le terme coréen le plus connu des Malais à travers les émissions de variétés sud-coréennes diffusées sur la télévision du pays.Le prix de ce produit est d’environ un euro. Alors qu’il coûte trois fois plus cher que les ramyeon malais, il est populaire chez les consommateurs locaux. Avant son lancement, le producteur sud-coréen a organisé un événement de dégustation dans 500 grandes surfaces, supermarchés et magasins ouverts 24h/24. Il a aussi mené une campagne de promotion via la télévision, la radio et les réseaux sociaux.Le volume du marché mondial des produits alimentaires halal devrait augmenter de 1 300 milliards de dollars en 2013 à 2 500 milliards en 2019. Et l’Asie, notamment la Malaisie, l’Indonésie et Singapour devraient représenter 60 % du marché.