En Chine, les vélos partagés sont très appréciés. Ces moyens de transport pratiques et économes ont pourtant causé beaucoup de problèmes.Le stationnement illicite et désordonné des bicyclettes en partage est devenu un problème grave. A la fin de l’année dernière, leur nombre à Pékin a enregistré 2,3 millions, alors que les espaces de stationnement pour ces vélos ne peuvent contenir que de 830 000 à un million d’unités. De ce fait, les usagers les déposent n’importe où, ainsi ces bicyclettes envahissent les trottoirs, les pistes cyclables et les routes.Pour résoudre ce problème, les municipalités prennent diverses mesures. Shanghai a affecté aux endroits encombrés comme les stations de métro des agents qui s’occupent des vélos partagés. De son côté, la capitale chinoise a aménagé environ 760 parcs de stationnement qui leur sont réservés.