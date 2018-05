En Inde, le mariage est soumis à plusieurs contraintes sociales telles que la famille, les castes et la religion. Récemment, la Cour suprême indienne a prononcé un verdict qui privilégiait le choix et la liberté de l’individu qui se marie.Selon la presse indienne, une femme âgée de 26 ans a porté plainte auprès de la Cour suprême. Elle avait un petit ami, mais elle a dû se marier en mars dernier avec un autre homme que ses parents ont choisi, à force de violences physiques et psychologiques de ses parents et de son frère. Elle a fini par s’enfuir de la maison pour aller à New Delhi. A l’aide d’une association de soutien aux femmes, elle a déposé cette plainte pour demander la liberté de quitter sa maison et de continuer à étudier et travailler.Concernant cette affaire, la Cour suprême a jugé que la plaignante était une adulte et avait le droit d’aller indépendamment où elle voulait. Face à cette sentence, ses parents ont nié avoir commis des actes de violence à son encontre, mais ils lui ont rendu sa pièce d’identité et les documents relatifs à ses études.