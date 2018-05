Le mois dernier, un grand éboulement en montagne est survenu dans le sud du Japon. Une opération de secours a eu lieu et trois chiens y ont participé pour sauver des victimes.La semaine dernière, le journal japonais Mainichi a publié un article sur ces animaux. Selon lui, ils étaient des chiens abandonnés qui erraient dans la rue. Suite au signalement d’habitants, ils ont été attrapés et transférés dans une fourrière d'animaux errants. Comme personne ne voulait les prendre en charge, ces chiens étaient destinés à être amenés à l’abattoir.Dans le même temps, une organisation civile qui pratiquait du bénévolat sur les lieux du désastre et formait des chiens policiers les ont pris pour les former. Plus tard, ils ont participé aux opérations de secours lors de catastrophes naturelles. Malheureusement, malgré leur contribution, ils sont destinés à disparaître dans un abattoir quand ils auront vieilli.