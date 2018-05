L’Everest dans la chaîne de l'Himalaya, située à la frontière entre le Népal et le Tibet, est la plus haute montagne au monde avec 8 848 m d’altitude. La cascade de glace du Khumbu est l’accès principal pour atteindre le sommet de la montagne. Or, celle-ci est de moins en moins convoitée par les alpinistes professionnels.Selon le journal américain The Washington Post, cette cascade s’écroule petit à petit à cause du changement climatique. De plus, l’afflux des amateurs d’alpinisme la rend plus dangereuse. Située à 5 484 m sur les pentes népalaises de l'Everest, elle était autrefois un lieu où les alpinistes faisaient des entraînements d’adaptation avant la conquête du sommet. Cependant, ils optent désormais pour d’autres endroits d’altitude similaire. Parmi ceux qui sont morts en grimpant cette montagne via les pentes népalaises, 25 % ont perdu la vie à la cascade de glace du Khumbu.Le gouvernement népalais limite, depuis 2013, le nombre d’alpinistes de l’Everest à environ 300 personnes par an. Comme ils doivent être accompagnés de sherpas et de porteurs, la totalité de ceux qui l’escaladent s’élève à 800.