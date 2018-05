Le Japon connaît une reprise économique, mais ses entreprises manquent de main d’œuvre. De fait, pour attirer les jeunes et les encourager à postuler et passer des entretiens, de plus en plus de firmes adoptent un système d’entretien d’embauche par intelligence artificielle.Une compagnie nippone l’a mis au point, baptisé « SHaiN », sur la base des données de 3 000 jeunes qui cherchent un emploi. Selon le quotidien japonais Asahi, six mois après son développement, ce service est déjà utilisé par 23 entreprises.Cette prestation permet aux jeunes demandeurs d’emploi d’avoir un entretien d’embauche quand ils veulent et où ils veulent via leur smartphone. L’intervieweur virtuel leur pose 100 à 180 questions pendant une heure et enregistre leurs réponses en vidéo. Puis, le personnel du fournisseur de ce service vérifient ces images et donnent des notes. Ce sont les employeurs qui prendront la décision définitive après avoir examiné les vidéos et les notes.