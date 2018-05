Dernièrement, au Myanmar, le braconnage d’éléphants sauvages s’est accru de façon exponentielle. Selon les analyses, c’est à cause de la diversification de la demande, notamment celle des Chinois.Le Service des forêts du Myanmar a fait savoir que ces chasses sans permis se sont considérablement multipliées ces trois ou quatre dernières années. C’est, d’après lui, parce que la demande des sous-produits d’éléphants sauvages, qui était limitée à l’ivoire, s’est élargie à la viande, à la peau et au nez. En Chine, ces éléments sont utilisés comme ingrédients médicinaux.Selon les statistiques, le nombre de leur braconnage dans le pays est passé de 4 en 2014 à 20 en 2015 avant atteindre 46 l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation de 250 % par rapport à l’année précédente. Ces quatre dernières années, le nombre d’éléphants victimes des chasses illicites était de 88, soit environ deux fois plus que ceux morts de mort naturelle.