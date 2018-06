Le théâtre de Goryeo est la première organisation de spectacles formée à l’étranger par des Coréens. Il s’agit aussi de la troupe coréenne avec la plus longue histoire.Créé en 1932 dans le Primorié en Russie, le théâtre de Goryeo a dû se déplacer à Ushtobe au Kazakhstan en raison de la déportation par Staline. En 1968, il a déménagé à Almaty, dans le même pays. Pendant longtemps, il ne disposait pas de son propre immeuble. Mais en 2002, à la demande des descendants de Coréens immigrés dans ce pays, le gouvernement du Kazakhstan a offert un bâtiment au théâtre qui s’y est installé.Cependant, cet immeuble qui se situe dans la banlieue d’Almaty est peu accessible. La communauté coréenne dans le pays a alors fait appel au gouvernement et ce dernier a décidé de lui offrir à titre gratuit un nouveau bâtiment de deux étages. Ce dernier, situé dans le centre-ville d’Almaty, dispose d’une salle avec 500 sièges. Le déménagement se fera en juin.Avec environ 90 membres, ce théâtre comporte une compagnie de chant, une compagnie de danse et une équipe de samulnori, un genre musical et traditionnel de Corée. Il a joué jusqu’à maintenant à peu près 300 pièces de théâtre. Conformément à son principe, les acteurs jouent en coréen et leurs dialogues sont simultanément interprétés en russe.