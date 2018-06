Au Japon, de plus en plus de gens utilisent un service qui permet de louer une voiture quand ils le souhaitent, en payant des frais. Nommé « MaaS (Mobility as a Service) », c’est une sorte de service d'autopartage qui se répand ces derniers temps.Les jeunes Japonais sont de plus en plus nombreux à préférer ne pas posséder de voiture. Récemment, même chez la génération plus âgée, les quinquagénaires et les sexagénaires qui sont les plus grands amateurs d’automobiles, un nombre croissant d’entre eux évitent de détenir des véhicules et optent pour l’autopartage.Selon un prestataire de ce type de service, parmi ses clients, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans s’élève à 59 000. Il s’agit d’une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière.