Les Philippines devraient adopter une carte d’identité contenant des données biométriques telles que les empreintes digitales et l’iris.La presse locale a fait savoir qu’une loi sur le système d’identification est prévue d’être adoptée par les deux Chambres. Cette loi nommée « Philippines ID System » stipule la délivrance d’un nouveau type de carte d’identité aux citoyens de plus de 18 ans et aux étrangers.Ce document contiendra le nom, la date de naissance, l’adresse et la photo, ainsi que des données biométriques comme les empreintes digitales et l’iris. Il comportera aussi les informations des autres cartes d’identité dont le passeport, le permis de conduire et le certificat d’assurance maladie.Les parlementaires ayant proposé cette loi ont noté que la nouvelle carte d’identité permettrait à environ 16 millions de Philippins qui appartenaient à la classe la plus défavorisée de justifier leur identité et d’exercer leurs droits. Ils ont également espéré qu’elle faciliterait l’identification des troupes rebelles ou des suspects de crime.