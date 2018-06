Une cérémonie funèbre hors du commun a eu lieu en Chine. Selon la presse locale, un homme est récemment décédé, et suivant sa volonté, sa famille l’a déposé dans une voiture, à la place d’un cercueil, pour l’inhumer. Ce véhicule était une Sonata de Hyundai Motor.Sa famille s’est efforcée de trouver cette automobile d’occasion. Le jour des obsèques, on a creusé une fosse et déposé la voiture avec le corps avant de la couvrir de terre pour faire une tombe.Pour beaucoup, il est rare d’entendre parler d’une cérémonie funèbre où on dépose un corps dans une voiture pour l’enterrer. Cependant, d’après la presse locale, il arrive en Chine que l’on pratique ce type d’inhumation afin de montrer le statut social du défunt de son vivant.