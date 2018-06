A New Delhi en Inde, se trouve un « Sejonghakdang », un institut Sejong, géré par le Centre culturel coréen. Plus de 700 Indiens y apprennent le coréen. Trois d’entre eux ont passé le TOPIK, le test de compétence en langue coréenne, pour obtenir le certificat de niveau 6, le plus haut niveau de cet examen.Ce sont trois jeunes femmes, Biswashree, Sorabi et Mamta. Elles sont les premières à parvenir à ce niveau sans étudier le coréen à l’étranger. Pour cela, elles ont fait beaucoup d’efforts. Biswashree a écrit son journal intime en coréen tous les jours. Sorabi, de son côté, a souvent regardé les webtoons coréens, des séries comiques diffusées sur Internet.Toutes les trois ont décidé d’apprendre la langue coréenne après avoir été séduites par les feuilletons télévisés du pays du Matin clair quand elles étaient adolescentes. A l’université, elles ont étudié la physique, l’informatique et l’histoire. Cependant, elles souhaitent trouver un emploi qui leur permette d’utiliser le coréen.