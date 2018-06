Mardi 12 juin, le premier sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump s’est tenu à Singapour. Selon le South China Morning Post, des restaurants de Singapour ont présenté des plats spéciaux ayant pour thème cette rencontre historique.



Un restaurant malais a dévoilé un nasi lemak spécial commémorant ce tête-à-tête. Ce mets de Malaisie est du riz cuit dans du lait de coco avec des feuilles de pandanus, accompagné de petits plats. Cet établissement a utilisé du bœuf séché américain et du kimchi.



Un autre restaurant a commercialisé un nouvel hamburger nommé « Trump - Kim Jong-un Hamburger ». Ce plat mélange des ingrédients coréens et américains : il est fait de steak de poulet recouvert de kimchi. Il est décoré de petits drapeaux nord-coréen et américain.



Pour l’occasion, un bar a inventé deux cocktails baptisés respectivement « Trump » et « Kim ». Le premier de couleur bleu est fait de whisky et le dernier de couleur rouge est fait de soju, une eau de vie populaire coréenne. Ces couleurs représentent sans doute les drapeaux de chaque pays.