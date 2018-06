A Hong Kong, un salon des vins a récemment été organisé. Cet événement a rassemblé 1 500 acteurs de l’industrie vinicole venant de 30 pays. A cette manifestation qui s’est déroulée pendant trois jours, un grand nombre de Chinois ont afflué pour se renseigner sur l’achat de vignobles et de caves viticoles en France. Actuellement, plus de 200 Chinois détiennent des caves françaises.



Pour acquérir une cave viticole dans l’Hexagone, il faut payer au moins trois millions d’euros. De plus, son coût d’entretien est important. Cependant, du fait que le vin est actuellement très à la mode en Chine, les experts estiment que les investissements dans les caves françaises pourront être assez rentables.



Beaucoup analysent que l’engouement des Chinois pour l’industrie du vin est principalement dû à leur désir de faire ostentation de leur fortune. Cela est similaire au phénomène selon lequel de plus en plus de Chinois achètent des produits de luxe tels que des montres, des voitures et des sacs dans le but de se vanter de leur richesse.