Dernièrement, beaucoup d’usagers de smartphones marchent le nez dans leur téléphone et cela les expose au risque d’accident. Pour les protéger, plusieurs villes dans le monde ont aménagé des voies qui leur sont réservés.

La ville chinoise Xian en fait partie.



Selon la presse, cette voie mesure 100 m de long et 80 cm de large. Sur le sol est écrit l’inscription « Passage réservé à ceux qui baissent la tête pour regarder leur smartphone », avec une image de téléphone portable et des flèches destinées à indiquer la direction.



Les habitants de la région l’accueillent à bras ouvert. Ils le considèrent comme une mesure susceptible de protéger les piétons qui ont les yeux rivés sur leur appareil mobile. Cependant, certains internautes chinois s’y opposent en indiquant que cette disposition incitera les gens à regarder leur téléphone en marchant.