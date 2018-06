Au Japon, un projet de loi qui stipule l’abaissement de l’âge adulte de 20 ans à 18 ans a récemment été adopté pour entrer en vigueur le 1er avril 2022. Cela fait 140 ans que cet âge était resté inchangé sur l’archipel.Cette modification devrait se répercuter sur la société japonaise. D’abord, les femmes auront le droit de se marier à partir de 18 ans, comme les hommes. Autrefois, le seuil était de 16 ans. De plus, les Japonais âgés de 18 ans pourront acheter une voiture et conclure divers contrats, comme des emprunts bancaires. Le droit de vote est déjà accordé aux citoyens de 18 ans et plus dès 2016. En revanche, compte tenu des problèmes lié à l’addiction, il sera toujours interdit de boire de l’alcool, de fumer et de jouer de l’argent avant 20 ans.La chaîne NHK a analysé que, parallèlement à la baisse de la population active dans le pays, cette modification avait pour but d’encourager la participation sociale des jeunes.