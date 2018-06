La Coupe du monde de football 2018 a démarré le 14 juin en Russie. En Thaïlande, les jeux d’argent illégaux concernant cet événement sportif font fureur en ligne.Un quotidien thaïlandais a annoncé que la police avait effectué des contrôles sur des sites de jeux d’argent illicites pour arrêter plus de 700 personnes. L’équipe nationale du pays n’a pas été qualifiée pour la phase finale. Cependant, comme les Thaïlandais sont de grands amateurs de football et que les jeux d’argent illégaux sont très répandus, on prévoit que ceux-ci jouiront d'un grand intérêt pendant la manifestation mondiale.Selon le journal, les jeunes qui aiment le football amassent de l’argent quelques mois avant la Coupe du monde pour miser sur les matchs de poule. L’année dernière, 4,6 % des Thaïlandais ont parié de l’argent dans les compétitions de football et 25 % d’entre eux étaient des jeunes de 15 à 25 ans.