La Coupe du monde 2018 se déroule depuis le 14 juin en Russie. La Chine n’y participe pas, son équipe nationale ne s’étant pas qualifiée pour la phase finale. Cependant, dans ce pays, la fièvre du Mondial est intense dans le domaine de la publicité.Selon une société de recherche marketing, la totalité des frais de publicité injectés dans cet événement sportif atteint 2,4 milliards de dollars. Et 835 millions de dollars, soit 30 %, sont payés par des entreprises chinoises. Il s’agit d’une somme dix fois plus élevée que celle investie par les compagnies du pays hôte.Jusqu’à l’an dernier, la Coupe du monde en Russie avait beaucoup de difficultés à trouver des sponsors. Suite à l'affaire de corruption à la FIFA en 2015, les firmes internationales américaines et européennes ne se montraient pas actives vis-à-vis du partenariat pour cette manifestation. C’est à ce moment-là que des entreprises chinoises se sont engouffrées dans la brèche.Si elles financent ce Mondial à des fins publicitaires, c’est pour se faire connaître dans le monde entier. Selon les spécialistes, devenues des leaders sur le marché domestique, les sociétés chinoises se tournent désormais vers le marché mondial, et les grands événements sportifs sont d’excellentes opportunités de marketing pour elles.