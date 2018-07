Pour percevoir les impôts non payés, le gouvernement chinois a pris une mesure efficace. Il s’agit de publier la liste des personnes ayant une mauvaise cote de crédit, et qui par conséquent se sont vu interdire de prendre l’avion. C’est le tribunal qui leur a décerné ce « titre » déshonorant, parce qu’ils n’ont pas payé leurs impôts.Depuis cette révélation, 1 170 personnes ont réglé leurs arriérés et les amendes qui en découlent pour être rayés de cette liste. Selon le gouvernement chinois, plus de 10 millions d’individus ne peuvent pas prendre l’avion à cause de ce type de fraude. Parmi eux, 260 000 personnes sont des cadres supérieurs ou des directeurs d’entreprise.