Au Japon, la tendance à concilier travail et famille se manifeste notamment chez les jeunes.Selon un récent sondage du quotidien Asahi auprès des jeunes qui ont un emploi, le taux de ceux qui souhaitent se hisser au poste de directeur général de leur entreprise n’est que de 10 %. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 1969.Quant à la durée pendant laquelle ils ont envie de travailler pour leur compagnie, 62 % ont répondu : « aussi longtemps que les autres ». Seulement 31 % voulaient y rester plus longtemps que les autres.A propos des heures supplémentaires qui étaient considérées autrefois comme normales, les mentalités ont changé. A la question : « Si on vous ordonne d’exécuter des heures supplémentaires, alors que vous avez un rendez-vous amoureux, que feriez-vous ? », 31 % ont dit qu’ils refuseraient. C’est la première fois depuis 24 ans que ce taux a dépassé les 30 %.