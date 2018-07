En Thaïlande, il y a beaucoup de singes et les gens s’y sont accommodés. Cependant, avec l’augmentation rapide de leur nombre, la situation a récemment changé.Ces animaux envahissent de plus en plus les routes où les automobiles circulent et les trottoirs où passent les piétons. En outre, ils se suspendent à tous les immeubles dont les murs sont salis par leurs excréments. Un problème plus grave, c’est le fait qu’ils attaquent les gens, notamment les touristes, ou volent leurs affaires.Finalement, le gouvernement thaïlandais a décidé de les capturer pour les déplacer dans une île réservée aux singes. Les sites évoqués comme candidats sont cinq îles situées près de Phuket. Là-bas, il n’y a pas d’humains ni de prédateurs. De plus, comme elles sont riches en eau et en nourriture, elles sont idéales pour accueillir des singes.