Le gouvernement de Hong Kong prévoit de soumettre à l’impôt les nouveaux appartements qui restent vides.Selon le South China Morning Post, le nouvel impôt concernera les nouveaux appartements lotis par les promoteurs immobiliers, qui ne sont pas vendus pendant plus d’un an. Le montant de la taxe s’élèvera au double de la somme qui correspondrait à leur loyer.Si le gouvernement a pris cette décision, c’est qu’il a jugé que, pour apaiser la hausse des prix des habitations, il fallait absolument contrôler ces promoteurs qui aggravent la spéculation immobilière. En effet, ces prix ont continué d’augmenter pendant 25 mois consécutifs depuis avril dernier, pour dépasser les 25 000 dollars par m2. Beaucoup de citoyens sont ainsi obligés de renoncer à acheter leur propre maison, ce qui les fait enrager.En profitant de l’envolée des prix des logements, les promoteurs ont tendance à ne pas vendre une partie de leurs nouveaux appartements pour attendre une hausse plus importante. C’est pour cette raison que le gouvernement a décidé d’établir ce nouvel impôt.