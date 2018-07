Au Japon, actuellement frappé par la touffeur estivale, une campagne hors du commun est menée sur les réseaux sociaux. Son objectif est de convaincre les hommes de porter une ombrelle.Selon la NHK, dans la préfecture de Saitama, des fonctionnaires membres du « mouvement pour augmenter le nombre d’hommes portant une ombrelle » ont commencé leurs activités cette année. Quand ils vont au bureau le matin et rentrent chez eux le soir, ils portent de petits parasols. Et cela, afin d’encourager les hommes à les utiliser.D’après les statistiques de 2016, parmi les malades transportés en urgence à l’hôpital à cause d’une insolation, plus de 70 % étaient des hommes. La préfecture estime que c’est du fait que, contrairement aux femmes qui utilisent des ombrelles ou des chapeaux pour se protéger du soleil, les hommes ne prennent pas de telles mesures. Selon le ministère japonais de l’Environnement, si on bloque les rayons du soleil, cela baisse la température ressentie de 3 à 7ºC.