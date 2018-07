En Chine, l’’université de Pékin a installé à l’entrée principale des caméras de reconnaissance faciale disposant d’une intelligence artificielle pour identifier les visiteurs.Ainsi, les étudiants et le personnel enseignant et administratif peuvent désormais entrer dans l’académie sans présenter leur carte d’identité aux agents de sécurité. Contrairement aux universités sud-coréennes et européennes auquel l’accès est libre à tout le monde, celles en Chine ne l’autorisent qu’aux gens dont l’identité est vérifiée.Grâce aux bases de données du gouvernement central qui gèrent près d’1,4 milliard de personnes, le système de reconnaissance faciale a pu être développé dans ce pays. Cette technologie est appliquée dans plusieurs domaines, tels que la finance, les transports, la distribution et la sécurité publique.