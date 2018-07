L’Indonésie a récemment rendu obligatoire un examen linguistique aux étrangers qui souhaitent travailler dans le pays. C’est une première en Asie du Sud-est.Pour occuper un emploi, les étrangers doivent obtenir une autorisation de travail. La nouvelle mesure consiste à contrôler leur embauche, s’ils ne réussissent pas à l’examen d’indonésien, après avoir suivi un cours linguistique pendant plus de six mois.Le gouvernement indique qu’il s’agit d’un moyen de simplifier la procédure de l’embauche des étrangers. Cependant, cette disposition provoque des mécontentements. Beaucoup prévoient qu’elle repoussera certains investissements étrangers et une main d'œuvre spécialisée étrangère, sans apporter aucun bénéfice.