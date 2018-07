Au Japon, il y a une pieuvre géante du Pacifique qui est devenue célèbre pour ses prédictions. Cet animal nommé Rabiot a prédit correctement les résultats des trois matches de poule de l’équipe japonaise dans la Coupe de monde de football qui se déroule actuellement en Russie.



Selon la chaîne britannique BBC, le pêcheur qui a attrapé le poulpe a eu l’idée de lui faire pronostiquer les résultats des épreuves de l’équipe nippone. Il a alors mis, à chaque fois, la pieuvre dans un bassin d’eau contenant trois paniers. Ces derniers avec de la nourriture correspondaient respectivement à la victoire du Japon, à sa défaite et à un match nul. Le premier endroit vers lequel il a nagé a été interprété comme sa prédiction.



Ainsi, Rabiot a prédit la victoire contre la Colombie, un match nul contre le Sénégal et la défaite contre la Pologne. Toutes ces prédictions se sont révélées exactes et cela a fait sensation sur l’archipel.



Cependant, le pêcheur a fini par envoyer le poulpe à la vente sur un marché. Il est dit qu’il a été vendu à un restaurant de poisson cru. La BBC a expliqué que pour le pêcheur, son commerce était plus important que la popularité du mollusque.