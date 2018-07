L’ancien Premier ministre Najib Razak, suspecté d’avoir créé une caisse noire d’un montant astronomique, a finalement été mis en accusation.



Selon la presse locale, le Parquet malaisien l’a poursuivi pour prévarication et violation de la loi contre la corruption. En 2009, l’ancien Premier ministre a créé une entreprise dans le but d’attirer des fonds nationaux et internationaux pour le développement économique du pays. Cependant, il était suspecté d’avoir détourné environ 4,5 milliards de dollars.



Après sa défaite aux élections législatives en mai dernier, il s’est soumis aux investigations avant d’être arrêté la semaine dernière. La police a perquisitionné son domicile pour confisquer des bijoux et des sacs de marques haut de gamme dont la valeur s’élève à 270 millions de dollars.