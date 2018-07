Au Cambodge, le gouvernement envisage d’interdire l’utilisation de produits jetables en plastique dans les environs du temple Angkor Vat.



Selon la chaîne Channel News Asia, si le gouvernement examine cette mesure, c’est parce que les alentours du site archéologique d’Angkor Vat souffrent des déchets plastiques jetés par les touristes.



D’après les statistiques, un Cambodgien consomme 2 000 sacs plastiques par an. Il s’agit d’un chiffre dix fois plus élevé qu’en Europe. En outre, parallèlement à l’augmentation des touristes étrangers, la quantité de déchets s’accroît elle aussi.



L’année dernière, plus de deux millions de voyageurs étrangers ont visité la ville de Siem Reap où se situe le temple. Chaque jour, on y récupère 30 tonnes d’ordures dont la plupart sont en plastique. 400 tonnes de détritus sont produits tous les jours, mais seulement 280 sont collectées. De plus, la ville ne dispose d’aucun système de recyclage des ordures.