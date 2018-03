Extrait de l’émission :





« Les Ailes » de Yi Sang commence par cette phrase choquante :

« Connaissez-vous le "génie qui a fini empaillé" ? ».





Connaissez-vous le « génie qui a fini empaillé » ?





Moi, je suis de bonne humeur. Dans des moments comme celui-ci, on peut être de bonne humeur jusqu'à l'amour.

L'esprit ne prend la clarté d'une pièce en argent qu'à l'heure où le corps saisi par la fatigue devient flasque. Lorsque la nicotine s'infiltre dans mes entrailles infectées d'ascarides, ma tête se transforme tout naturellement en feuille blanche. J'y mets l'esprit et les paradoxes comme on ferait des pierres de jeu de go. Quelle détestable maladie du sens commun.





‘박제가 되어 버린 천재’를 아시오?





나는 유쾌하오. 이런 때 연애까지가 유쾌하오.

육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화(銀貨)처럼 맑소.

니코틴이 내 횟배 앓는 뱃속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오.

그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소. 가증할 상식의 병이오.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul

Le « génie qui a fini empaillé » fait une forte impression sur ceux qui l'entendent. Même s'il conserve sa forme naturelle et qu'il semble vivant, un animal empaillé est déjà mort. Dès le début de la nouvelle, l'auteur nous demande si nous connaissons un génie dont la vitalité est éteinte. Il souligne également son propre sentiment de perte et d'angoisse en tant qu'écrivain prodige qui a perdu la vitalité.









Dans les années 1930, l'oppression japonaise et le déséquilibre capitaliste ont atteint leur comble.

Yi Sang et son personnage ont tous les deux voulu s'enfuir de cette époque et de ce monde-là pour devenir enfin complètement libres.









Ailes, poussez de nouveau !





Volons, volons, volons !

Envolons-nous encore, juste une fois.

Essayons de nous envoler encore, juste une fois.





날개야 다시 돋아라





날자 날자 날자

한 번만 더 날자꾸나

한 번만 더 날아보자꾸나











Auteur :

Yi Sang, de son vrai nom Kim Hae-gyeong, est né à Séoul en 1910. Il publie en 1931 le poème « Une étrange réaction réversible », qui marque son entrée en littérature. « Les Ailes », publiée en septembre 1935 dans la revue Jogwang, est considérée comme la première nouvelle moderniste de la littérature coréenne.