Extrait de l’émission :





« Allons faire la chasse aux grues ! »

L’auteur aurait pu écrire « Les Grues » rien que pour cette phrase.





____





— Dis, allons faire la chasse aux grues ! dit soudain Seong-sam.





Ne sachant pas de quoi il parlait, Deok-jae restait perplexe.





— Je vais faire un piège avec ça. Toi, tu rabattras les grues.





Seong-sam dénoua la corde du prisonnier. Un instant plus tard, il rampait dans l’herbe.

La couleur disparut du visage de Deok-jae. Ce que Seong-sam avait dit lui vint à l’esprit : « Tu mérites d’être fusillé. » Au loin, Seong-sam détourna la tête.





— Hé, pourquoi tu restes là planté comme un idiot ? Va rabattre les grues !





Alors, Deok-jae, comme s’il venait de se rendre compte, se mit à ramper dans l’herbe. Juste à ce moment-là, deux grues s’envolèrent tranquillement dans le ciel bleu d’automne avec leurs grandes ailes déployées.





“얘, 우리 학 사냥이나 한번 하구 가자.”





성삼이가 불쑥 이런 말을 했다.





포승줄을 풀어 쥐더니, 어느새 성삼이는 잡풀 새로 기는 걸음을 쳤다.





대번 덕재의 얼굴에서 핏기가 걷혔다.

좀 전에, 너는 총살감이라던 말이 퍼뜩 머리를 스치고 지나갔다.

저만치서 성삼이가 홱 고개를 돌렸다.





“어이, 왜 멍추같이 게 섰는 게야? 어서 학이나 몰아오너라!”





그제서야 덕재도 무엇을 깨달은 듯 잡풀 새를 기기 시작했다.

때마침 단정학 두세마리가 높푸른 가을 하늘에 큰 날개를 펴고 유유히 날고 있었다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Hwang Sun-won a été témoin de l’histoire troublée de la Corée moderne. Né en Corée, qui vivait sous le joug colonial des impérialistes japonais, il est entré en littérature en tant que poète sous l’oppression nipponne. En 1946, un an après la libération, il a quitté son village natal pour se diriger vers le Sud où il a fait l’expérience tragique de la guerre. Il a continué à écrire jusqu’aux années 1980. On peut dire que sa vie est marquée par tous les principaux événements de l’histoire de la Corée moderne. Ses œuvres reflètent sa foi en l’innocence de l’esprit humain, qu’aucune idéologie ne peut détruire. Ce thème général est exprimé dans un style poétique, lyrique et métaphorique. « Les Grues » est une belle manifestation de l’univers littéraire de l’auteur.









Hwang Sun-won aurait voulu montrer un moyen de surmonter l’histoire tragique de la guerre de Corée à travers l’amitié innocente et pure entre Seong-sam et Deok-jae.















Auteur :

Hwang Sun-won est né le 26 mars 1915 à Daedong dans la province de Pyeongan du Sud et mort le 14 septembre 2000 à Séoul. « Les Grues » a été publiée dans la revue littéraire Shincheonji en mai 1953. Trois ans plus tard, la nouvelle a donné son titre au recueil qui rassemble plusieurs récits, notamment « L’Averse ».