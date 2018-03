* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Yun est un écrivain qui a toujours parlé de la découverte de soi depuis ses débuts. Il montrait dans ses œuvres son cheminement pour découvrir le soi, espérant que chacun d’entre nous retrouverait sa vraie nature, son origine, perdues ou oubliées dans notre vie de tous les jours. « L’Amour de Dunhuang » illustre le destin de Yun Hu-myong en tant que romancier et poète.









Extrait de l’émission :





Le lion dont il rêvait est celui de la danse masquée de Gangnyeong, celui de la danse du lion de Silla, et celui des fresques de Dunhuang. L’auteur fait face au lion réel après un long voyage à travers le temps et l’espace.





____





C'est une nuit au clair de lune.

Un lion avance dans un désert lointain, au clair de lune.

Il traîne son corps lourd, monte et descend les dunes silencieusement.

Ses pas sont très lents.





Sans prêter attention au bruit du sable, le lion déplace une à une ses quatre pattes.

Les traces de ses pas s'effacent sur le sable.

La lune s'éclaircit encore et le corps du lion s'en couvre comme de l'argent en poudre mêlée de colle.

Pas une lumière jusqu'à l'horizon à perte de vue.

Le désert du temps est lui aussi infini.

Le lion, tête baissé, continue de déplacer ses pas.





Est-ce que Loulan est dépassé ?

Est-ce que Dunhuang est dépassé ?









달밤이다.

먼 달빛의 사막으로 사자 한 마리가 가고 있다.

무거운 몸뚱아리를 이끌고 모래언덕을 소리 없이 오르내린다.

매우 느린 걸음이다.





쉬르르 쉬르르

사자는 아랑곳없이 네 발만 차례차례 떼어놓는다.

발자국도 모래에 묻힌다.

달이 더 화안히 밝자, 달빛이 아교에 이긴 은니처럼 온 몸에 끈끈하게 입혀진다.

막막한 지평선 끝까지 불빛 한 점 반짝이지 않는다.

시간의 사막 역시 끝간데가 없다.

사자는 발밑만 내려다보며 걸음을 옮겨 놓을 뿐이다.





누란을 지났는가.

돈황을 지났는가.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Dans le dernier passage, le lion marche vers le désert au clair de lune en passant par Loulan et Dunhuang. Ce voyage sans fin est la meilleure partie de ce roman. Le personnage principal rêve de devenir lui-même un lion, un lion libéré de toute contrainte voyageant dans le désert. Cela peut être un fantasme, mais c’est aussi une réalité du soi primordial qui existe au plus profond du corps et de l’esprit de chaque individu. L’auteur nous montre également un être qui dépasse les limitations du temps. « Comment devrions-nous vivre ? » Voici la réponse de l’écrivain à cette question : « comme le faisait le lion ».











Auteur :

Yun Hu-myong fait ses débuts littéraires en 1967 en tant que poète avec « L’Oiseau du glacier », récompensé par le prix des Jeunes Ecrivains du quotidien Kyunghyang. Il se met également à la prose à partir de 1979 en remportant le prix littéraire des Jeunes Talents du quotidien Hankook. « L’Amour de Dunhuang » illustre la nostalgie et la détresse des Coréens d’aujourd’hui à travers un style poétique et des descriptions métaphoriques.