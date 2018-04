Extrait de l’émission :





Il était un serviteur sourd-muet du nom de Sam-ryong dans cette maison. Sam-ryong était de petite taille et de grosse corpulence, et son cou était tellement court que c'était comme si sa tête était attachée directement au torse.





Qui plus est, il avait un visage très grêlé et une grande bouche. Même s'il s'était fait couper les cheveux en désordre ressemblant à une queue d'un oiseau à l'ordre de son maître, ils étaient toujours ébouriffés comme des épines des châtaignes.













그 집에는 삼룡(三龍)이라는 벙어리 하인 하나가 있으니

키가 본시 크지 못하여 땅딸보로 되었고,

고개가 빼지 못하여 몸뚱이에 대강이를 갖다가 붙인 것 같다.





머리는 전에 새고랑지 같은 것을

주인의 명령으로 깎기는 깎았으나

불밤송이 모양으로 언제든지 푸하고 일어섰다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Si ses premières œuvres s’étaient imprégnées du romantisme, Na Do-hyang s’est peu à peu tourné vers le réalisme. « Sam-ryong, le muet » se situe dans une période de transition entre ces deux tendances : il y a d’abord des descriptions détaillées de la réalité, puis des touches romantiques y sont rajoutées.









Sam-ryong ne peut pas comprendre son jeune maître. Comme peut-il être si cruel avec une femme si belle et si gentille ? La compassion et la pitié pour elle font germer un sentiment inexplicable dans son cœur.









C'est alors qu'il aperçut la jeune maîtresse étendue sous une couverture, déterminée à mourir dans le feu. Il la prit dans ses bras, mais il n'y avait nulle part où aller.





Il n'avait aucun autre choix que de monter sur le toit.





Il sentait dans son cœur un plaisir joyeux qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Lorsqu'il serra la jeune maîtresse dans ses bras, il se sentit vivant pour la première fois.









그는 새아씨가 타 죽으려고 이불을 쓰고 누워 있는 것을 보았다.

그는 새아씨를 안았다. 그러나 나갈 곳이 없었다.

그는 하는 수 없이 지붕으로 올라갔다.





그는 자기가 여태까지 맛보지 못한 즐거운 쾌감을

자기의 가슴에 느끼는 것을 알았다.

새아씨를 자기 가슴에 안았을 때 그는 이제 처음으로 살아난 듯하였다.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul Je pense que Sam-ryong a sauvé sa maîtresse et a ensuite perdu la vie, usé par l’effort excessif. C’est ce qui complète la tragiquement belle histoire. Sacrifier sa vie pour une autre personne est, en un sens, sauver le monde. Sam-ryong a dû penser que si son sacrifice, son dévouement pouvaient sauver la vie de la maîtresse et la rendre heureuse, il mourrait lui aussi heureux.









Auteur :

Na Do-hyang est né en 1902 dans le quartier de Cheongpadong où se déroule « Sam-ryong, le muet ». Il rejoint d’autres jeunes écrivains tels que Hong Sa-yong, Lee Sang-hwa et Hyun Jin-geon pour lancer la revue littéraire Baekjo en 1922. Il commence sa carrière d’écrivain en publiant « La Saison de la jeunesse » dans le premier numéro de Baekjo. Publiée dans la revue Yeomyeong en 1925, « Sam-ryong, le muet » compte parmi ses œuvres les plus célèbres avec « Le Moulin à eau » et « Le Mûrier ».