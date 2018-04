Extrait de l’émission :









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Kim Byeol-ah est surtout connue comme spécialiste de la fiction historique. « Sakmae et Jami » est le fruit de sa première tentative d’écriture d’une fiction historique et fantastique. Le récit de Sakmae et de Jami se déroule près de la frontière de la Chine antique. Le développement de l’histoire et son cadre temporel sont loin de la réalité, et la bataille de Sakmae contre l’eau de la rivière peut être interprétée comme un élément fantastique. Si cette nouvelle est classée dans la catégorie de fiction historique, elle semble se concentrer plutôt sur le divertissement, sur l’évasion de la réalité. La reconstruction de l’histoire n’est en fait que l’objectif secondaire.













Sakmae décide de construire un autel en face des eaux qui envahissent et fait des prières, mais la rivière devient encore plus menaçante. Le général ordonne à ses soldats de l’attaquer, en la définissant comme le diable.









____





Les flèches s’envolaient en dessinant une trajectoire parabolique et pénétraient profondément dans le corps pesant de la rivière jaunâtre. Les soldats brandissaient leurs épées et leurs lances dans l’eau. Celui qui donnait des ordres et ceux qui lui obéissaient semblaient tous possédés.













화살들이 포물선을 그리며 날아가 누런 용틀임을 하고 있는 강물의 둔중한 몸피에 푹폭 꽂혔다.

병사들은 강물 속에서 정신없이 칼과 창을 휘둘렀다.

명령을 내린 자나 명령에 복종하는 자나

가릴 것 없이 무언가에 사로잡힌 듯하였다.













Après la victoire contre la pluie torrentielle et la rivière violente, les hommes de Sakmae écrasent les Huns, puis construisent une forteresse autour de la ville riveraine. Jami arrête de se déguiser en homme et défait son chignon pour laisser pendre ses longs cheveux dans le dos.









____





« Toujours et partout, nous serons ensemble. Si vous allez à Luoyang, j’y vais. Si vous brisez notre promesse, vous serez vengé par le dieu de la rivière que vous avez vaincu. »

Ce fut le serment de Jami que Sakmae entendait souvent depuis son entrée dans le village des Huns après qu’il eut battu le dieu de la rivière il y a deux ans.













“우리는 언제고, 어디든 함께 갑니다.

당신이 낙양에 간다면, 나도 그 곳에 갈 것입니다.

만약 당신이 먼저 우리의 약속을 어긴다면

당신은 당신이 몰아낸 하룡신의 복수를 받을 것이에요“





그것은 2년 전 삭매가 하신을 무찌르고

흉노의 마을에 입성했을 때부터 빈번히 들어온 다짐이었다.















Auteur :

Kim Byeol-ah, née à Gangneung dans la province de Gangwon en 1969, fait ses débuts en littérature en publiant « Le bruit du vent de l’autre côté de la porte fermée » dans la revue Shilcheonmunhak en 1993. En 2005, elle devient la première lauréate du prix littéraire Segye Munhak avec le roman historique « Mishil ».