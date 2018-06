Extrait de l’émission :









« Jin-su revient. Jin-su revient vivant.

Un tel a appris la mort de son fils au front, un autre ne sait même pas si son fils est mort ou en vie. Et notre Jin-su revient vivant aujourd’hui. »

진수가 돌아온다. 진수가 살아서 돌아온다.

아무개는 전사했다는 통지가 왔고, 아무개 아무개는 죽었는지 살았는지 통 소식이 없는데,

우리 진수는 살아서 오늘 돌아오는 것이다.

« Souffrances de deux générations » commence par la scène où Park Man-do attend avec impatience le retour de son fils, Jin-su, qui était parti pour participer à la guerre de Corée.













* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire La littérature servait à Ha Geun-chan de moyen de restituer les « histoires non officielles » vécues par de nombreuses victimes des guerres. Il espérait que ses œuvres contribueraient à créer une histoire alternative, et « Souffrances de deux générations » en est le fruit.













Les yeux fixés sur le dos de son fils qui, appuyé sur des béquilles, boîtait, le père avec un seul bras le suivait lentement. La liasse de maquereaux dansait au bout de ses doigts.

— Père... je ne sais pas comment vivre comme ça, dit Jin-su.

— Qu’est-ce que tu dis là ? répondit Man-do. Tu peux vivre si tu peux respirer. Ne dis pas de bêtises.

















지팡이를 짚고 기우뚱기우뚱 앞서가는 아들의 뒷모습을 바라보며

팔뚝이 하나밖에 없는 아버지가 느릿느릿 따라가는 것이다.

손에 매달린 고등어가 곧장 달랑달랑 춤을 춘다.

“아부지... 이래 가지고 나 우째살까 싶습니더”

“우째 살긴 뭘 우째 살아. 목숨만 붙어 있으면 다 사는 기다. 그런 소리 하지 마라“















Le père et le fils se remettent en route mais ne tardent pas à tomber sur un obstacle : un étroit pont en rondins de bois enjambant un ruisseau les attend.





Jin-su, tenant ses béquilles dans une main et les maquereaux dans l’autre, monta doucement sur le dos de son père.

Man-do se leva avec un gémissement involontaire, les abdominaux serrés. Marchant avec précaution sur le pont, il se dit : « Quel dommage, il est encore si jeune ! Quel sort de merde dans ce monde de merde ! ». Quant à Jin-su, il parla tout seul sur le dos de son père : « Mon pauvre père, qu’est-ce qu’il est malchanceux de voir son fils dans ces conditions ! Ça aurait été mieux si j’étais mort... ». La colline de la « tête de dragon » qui se dressait devant leurs yeux les regardait tranquillement.







진수는 지팡이와 고등어를 각각 한 손에 쥐고, 아버지의 등어리로 가서 슬그머니 업혔다.

외나무 다리 위로 조심조심 발을 내디디며 만도는 속으로 이제 새파랗게 젋은 놈이 벌써 이게 무슨 꼴이고, 세상을 잘못 만나서 진수 니 신세도 참 똥이다 똥, 이런 소리를 주워섬겼고, 아버지의 등에 업힌 진수는 곧장 미안스러운 얼굴을 하며 나꺼정 이렇게 되다니 아부지도 참 복도 더럽게 없지. 차라리 내가 죽어 버렸으면 나았을 낀데.... 하고 속으로 중얼거렸다. 눈앞에 우뚝 솟은 용머리재가 이 광경을 가만히 내려다 보고 있었다.













Auteur :