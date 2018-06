Extrait de l’émission :









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

C’est la révolution du 19 avril en 1960 qui a poussé Choi In-hun à écrire « La Place ». A l’époque, la plupart des romans et des nouvelles se concentrant sur la division ou la guerre de Corée traitaient de la tristesse et des tragédies des individus sans sérieusement aborder des problèmes historiques et idéologiques. En revanche, ce récit inspiré par la révolution d’avril qui désigne les mouvements démocratiques sud-coréens conduits par les étudiants en 1960 décrit les conflits idéologiques et les individus sous le joug de telle ou telle idéologie.









La place des nuits hideuses, la place de la cupidité, de la trahison et du meurtre, n’est-ce pas la place de la politique coréenne ? Les bons citoyens verrouillent leurs portes et ferment leurs fenêtres. Les gens se méfient de ces places. Ce qu’ils chérissent le plus, c’est leurs chambres, leurs chambres secrètes.

Personne ne reste sur la place. Une fois le pillage et la fraude terminés, la place reste vide. Le pays où les places sont mortes, n’est-ce pas la Corée du Sud ? Les places sont vides.













추악한 밤의 광장, 탐욕과 배신과 살인의 광장,

선량한 시민은 오히려 문에 자물쇠를 잠그고 창을 닫고 있어요.

이런 광장들에 대해서 사람들이 가진 느낌이란 불신뿐입니다.

그들이 가장 아끼는 건 자기의 방, 밀실뿐입니다.

아무도 광장에 머물지 않아요.

필요한 약탈과 사기만 끝나면 광장은 텅 빕니다.

광장이 죽은 곳, 이게 남한이 아닙니까?

광장은 비어있습니다.















Dans la préface de l’édition révisée de 1961, Choi In-hun écrit ainsi : « Une place est la chambre secrète pour les masses et une chambre secrète est la place des individus. Quand un homme est enfermé dans l’un de ces deux endroits, il ne peut pas vivre. »





Le peuple ? Où est le peuple ?

Depuis mon arrivée au Nord, j’ai compris les sentiments des citoyens ordinaires, des ouvriers et des paysans.

Ils sont indifférents ; ils sont spectateurs d’une représentation ; ils sont manipulés ; ils répètent les slogans comme des perroquets.













인민이라구요? 인민이 어디 있습니까?

저는 월북한 이래 일반 소시민이나 노동자 농민들까지

어떤 생활감정을 가지고 살고 있는지 알았습니다.

그들은 무관심할 뿐입니다

그들은 굿만 보고 있습니다

그들은 끌려 다닙니다

그들은 앵무새처럼 구호를 외칠 뿐입니다.













Myeong-jun a-t-il réussi à trouver une place qui renferme une chambre secrète ou une chambre secrète ouverte sur une place ? Choi In-hun aurait écrit ce roman en souhaitant que l’angoisse et la tragédie de la division que lui et Myeong-jun ont dû vivre ne se répètent plus jamais.













