Extrait de l’émission :









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Pak a décrit de façon délibérée et répétitive la guerre et les souvenirs douloureux qui y sont associés. Cependant, elle ne portait pas son attention uniquement sur les tristesses individuelles ou sur le processus de guérison. Elle voulait nous dire que cette série d’événements historiques – de l’occupation japonaise à la division du pays – était une violence qui a détruit l’amour, la condition humaine la plus fondamentale.









____





Les deux familles voulurent les épouser. Pourtant, Man-deuk refusa obstinément de se marier. Cela dut être sa façon d’aimer. Il traîna Gob-dan à travers la nuit brumeuse de clair de lune du début du printemps où il restait encore de la neige, jusqu’à ce que le coq se mette à chanter à l’aube, pour lui faire comprendre sa façon de l’aimer.





S’ils avaient passé la nuit dans un moulin, les parents de Gob-dan et les villageois auraient cru que les mains de Man-deuk n’ont pas osé toucher les seins de sa bien-aimée.





C’était comme ça à l’époque. Je ne sais pas si c’était l’âge de l’innocence ou de la stupidité, mais c’est ainsi que nous nous sommes respectés les uns les autres.













양가에서는 혼사를 치르려고 했다.

그러나 그는 한사코 혼사치르기를 거부했다.

남들이 다 안 알아줘도 곱단이한테만은 그의 사랑법을 이해시키려고

잔설이 아직 남아있는 이른 봄의 으스름달밤을

새벽닭이 울 때까지 끌고 다녔다고 한다.

그러나 어디 방앗간 같은 데서 밤을 지냈다고 해도

만득이의 손길이 곱단이의 젖가슴도 범하지 못하였으리라는 걸

곱단이의 부모도, 마을 사람들도 믿었다.





그런 시대였다. 순결한 시대였는지, 바보 같은 시대였는지는 모르지만

그 때 우리가 존중한 법도라는 건 그런 거였다.













Man-deuk, victime de la réquisition forcée, quitte ainsi le village et les jeunes amants se séparent. Une terrible rumeur commence alors à faire des ravages dans le village : les « femmes de réconfort ».





____





La famille de Gob-dan épousa à la va-vite la précieuse fille.





Si les villageois avaient regardé avec gentillesse l’amour entre Man-deuk et Gob-dan et s’en portèrent garants avec plaisir, il ne leur restait plus qu’une chose à faire pour la pauvre fille : ne pas la livrer aux soldats japonais.













곱단이네는 그 고운 딸을 번갯불에 콩 궈 먹듯이

그 재취자리로 보내버렸다.





만득이와 곱단이의 연애를 어여삐 여기고 스스로 증인이 된 마을 어른들도

이제 곱단이를 위해 할 수 있는 일은

일본군에게 내주지 않는 일뿐이었다.













La démarcation du 38e parallèle devient la ligne de division de la péninsule coréenne. Le village natal de Gob-dan est situé juste en-dessous de cette ligne et l’accès à Sinuiju sera désormais bloqué. La nouvelle mariée ne reviendra plus jamais à la maison.













Auteur :