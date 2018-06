Extrait de l’émission :





L’autocar quitta l’hôtel Chosun à huit heures précises.





Le bus bringuebalait bruyamment sur le pont. Des tiges de fer horriblement tordues dégringolaient vers le bas et des poutres étaient suspendues de travers à des supports métalliques. Jin-su prit enfin conscience du fait qu’il se dirigeait réellement vers Panmunjom. Il sentit alors un nœud d’irritation se former dans sa poitrine.





Les étrangers étaient si à l’aise dans le car ; mais, une fois arrivés à destination, leur attitude assurée et élégante sembla s’effondrer. Perplexes devant ce décor peu familier, ils se promenaient tout autour de Panmunjom, le visage durci.













정각 여덟시에 버스는 조선호텔 앞을 떠났다.

와당탕와당탕 거리며 다리를 건너는데,

처참하게 비틀어진 쇠기둥이 강으로 곤두박질을 하고 있고,

동강 난 철판때기가 삐뚜름히 걸려 있기도 하고,

비로소 판문점행이라는 처절하고도 뚜렷한 의식과 결부가 되어서

웬 노여움 같은 것이 울컥 치밀어 올랐다.

버스 안에서는 그렇게도 돋보이던 외국인들이었지만

정작 판문점에 이르자, 그 냄새와 단려한 기운이 푸석푸석 무너져 보였다,

누구나가 회 범벅 같은 얼굴로 꽤나 생소한 듯이 어리둥절해서

판문점 둘레를 돌기만 했다.













Lorsque les journalistes sud-coréens et étrangers prennent des photos autour du lieu de réunion, ceux du Nord apparaissent. Ceux qui se sont déjà rencontrés se saluent et se mettent à bavarder. Cependant, leur conversation est remplie d’un certain sentiment de supériorité, mélangé avec un mépris discret les uns pour les autres.





— Ne soyez pas si sentimental, dit-elle. Pensez à toutes ces gens autour de vous, à peine capables de se vêtir.

— Non, les gens autour de moi mènent une vie aisée, répliqua-t-il. Le problème est qu’ils sont accablés de trop de luxe. Ils sont entourés de trop de choses. C’est vous qui êtes à peine vêtue. Il ne vous reste que votre corps tout rouge.

— Vous êtes une vraie tête de mule, répondit-elle.





Elle s’évada avec une expression de méfiance et de défense, celle qui était typique des gens du Sud et du Nord qui se retrouvaient à Panmunjom. Jin-su la regarda s’éloigner et se dit : « Quelle fille. Elle n’est pas mal, pas mal du tout ».













“그렇게 인정 같은 것에만 매달리지 마세요.

당신 주변에 있는 사람들이 헐벗고 있는 것을 생각해보세요“

“천만에, 내 주변은 풍부해요. 도리어 너무 풍부하고 무거워서 탈이지요.

덕지덕지한 것이 참 많이 들끓고 있어요. 도리어 헐벗은 것은 당신이지요.

당신은 새빨간 몸뚱이만 남았어요“

“아주 벽창호군요”

그녀는 남쪽 사람과 북쪽 사람이 여기서 만날 때 으레 짓는 그 경계와 방어 태세가

껴묻은 표정으로 피해서 갔다.

그 뒷모습을 건너다보면서 진수는 생각했다.

‘기집애, 조만하면 쓸 만한데, 쓸 만해’













* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire Panmunjom revêt une signification particulière dans l’histoire de la péninsule coréenne après la libération, la division et la guerre de Corée : il s’agit du seul point de contact entre le Sud et le Nord qui sont séparés par le 38e parallèle. Ce qui est important dans la nouvelle n’est pas la réunion qui s’y tient, mais les divers personnages venant des deux côtés à cette occasion. Les nord-Coréens qui sont venus à Panmunjom en 1960 sont décrits comme rigides, attachés à leur idéologie. En revanche, les sud-Coréens représentent la prospérité corrompue, le capitalisme matérialiste et l’indolence. Panmunjom est un endroit où le contraste frappant entre les deux Corées peut être montré.

















