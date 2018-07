« Paprika » est l’histoire de Su-yeon, une Vietnamienne qui a épousé un sud-Coréen du nom de Jung-il qui produit des piments doux. Depuis la publication de cette nouvelle qui représente le mieux son univers littéraire, Seo Seong-ran continue à écrire des histoires sur les problèmes liés aux étrangers dans la société sud-coréenne.

* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Le paprika est une plante subtropicale introduite en Corée du Sud, dont on consomme les fruits exotiques aux couleurs vives. La nouvelle a été écrite après une collecte minutieuse des informations et une observation détaillée chez un producteur de paprika. Su-yeon, une femme qui s’est transplantée du Vietnam nous fait penser justement au paprika, une plante importée de l’étranger et cultivée dans la serre. Les problèmes rencontrés par les migrants et les étrangers dans notre société sud-coréenne sont montrés par l’intermédiaire du paprika.