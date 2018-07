Extrait de l’émission :

* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Sohn Chang-seop a dû supporter le poids de la guerre. Il était donc difficile pour lui de parler de l’affection pour les êtres humains ou de l’intérêt pour le monde. Il a fini par ne pas aimer les humains et critiquer le monde à travers ses œuvres. Il nous a livré une description minutieuse, voire microscopique, des gens sans rêve et d’un monde lugubre sans espoir. C’est justement ce qui fait des œuvres de Sohn Chang-seop les plus étranges et les plus sombres de l’histoire de la littérature coréenne.