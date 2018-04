Cet homme doit vivre dans la peau d’une personne ayant mené une vie complètement différente de la sienne.Leurs seules ressemblances ? Leur nom et leur âge.Kim Myeong-min et Ko Chang-seok interprètent le rôle de Song Hyeon-cheol.Voici la double vie turbulente d’un homme qui est devenu le chef de deux familles, celle de son âme et celle de son corps.Un homme dont le destin a été bouleversé par une erreur divine part à la recherche de son identité !Jo Yeon-hwa (interprétée par Ra Mi-ran)Song Hyeon-cheol (interprété par Kim Myeong-min et Ko Chang-seok)Seon Hye-jin (interprétée par Kim Hyeon-ju)Premier épisode diffusé le 2 avril 2018 à 22h / tous les lundi et mardi à 22h (20 épisodes)