Si un robot disposant d’une intelligence artificielle apparaît dans notre vie quotidienne, quels sentiments les humains éprouveront-ils ? Si les robots se développent et finissent par avoir les mêmes émotions que les hommes et qu’ils éprouvent de l’amour pour des humains, que se passera-t-il ?Dans ce feuilleton, l’acteur Seo Gang‑jun joue deux rôles, un humain et un robot, ce qui a attiré beaucoup l’attention. « Nam Shin III » est un robot qui a un comportement naïf et affectueux vis-à-vis du monde. En le plaçant dans notre réalité où les humains perdent leur humanité à cause de leurs désirs tordus, cette série nous pose la question : « Qu’est-ce que la dignité humaine ? »Nam Shin (interprété par Seo Gang‑jun) est le petit-fils du fondateur du groupe PK. Il se comporte comme un fauteur de troubles pour survivre dans cette entreprise remplie de cupidité.Nam Shin III (interprété par Seo Gang‑jun) est un robot inventé par Oh Ro-ra (interprétée par Kim Seong-ryeong), la mère de Nam Shin et une scientifique de renom mondial qui est spécialisée dans le cerveau. Elle l’a créé avec l’amour pour son fils.Nam Shin III est envoyé dans le monde violent des humains à la place de Nam Shin. Il rencontre Kang So-bong (interprétée par Gong Seung‑yeon), une femme imprévisible qui déborde d'humanité, et comprend petit à petit l’amour sincère et la dignité humaine.Nam Shin, Nam Shin III (interprété par Seo Gang‑jun)Kang So-bong (interprétée par Gong Seung‑yeon)Ji Yeong-hun (interprété par Lee Jun-hyeok)Seo Ye-na (interprétée par Park Hwan-hee)Premier épisode diffusé lundi 4 juin 2018 à 22h / tous les lundi et mardi à 22h (16 épisodes)