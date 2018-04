Yves Trottier : Canadien, vit à Victoriaville au Québec 2018-03-31

C’est par une longue lettre que notre ami Yves de Victoriaville au Québec nous annonçait en janvier dernier son second voyage vers le pays du Matin clair : une envie de revoir ce pays qu’il aime tant, de déguster quelques « bulgogis » et surtout de voir de plus près les 23e Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, ou plus exactement les Paralympiques, qui sont moins médiatisés.



C’est à la veille de son retour au Canada qu’Yves est venu nous rendre visite au studio. Nous avons donc eu l’occasion de discuter de son second séjour en Corée du Sud, des JO mais aussi de KBS WORLD Radio !



Eva John : Française, vit à Séoul 2018-02-24

Les animateurs et anciens collaborateurs de KBS WORLD Radio font l’actualité littéraire en ce moment ! Après avoir reçu notre collègue Frédéric Ojardias en décembre dernier pour la sortie de son livre « Les sud-Coréens », c’est au tour d’Eva John, une ancienne animatrice de votre station préférée et également journaliste, d’évoquer avec nous la sortie de son livre intitulé « Rencontres entre les deux Corées : L'impossible réunification ? ».



« Vous avez la parole » a eu la chance de retrouver Eva dans l’un des cafés les plus courus de la capitale, au sein du très contemporain Dongdaemun Design Plaza (DDP), pour évoquer avec elle la genèse de son livre et ses entretiens avec des réfugiés nord-coréens, des militaires, artistes, responsables politiques et étudiants… qui nous permettent de mieux comprendre ce qui est réel et ce qui est de l’ordre du fantasme dans ce rêve de réunification.

Anaïs-Orah Buambo et Iman Habib : Françaises, vivent à Orléans 2018-01-27

De l’enthousiasme et de la joie de vivre dans nos studios ce mois-ci, puisque nous avons eu la chance de recevoir Anaïs et Iman, de passage en Corée du Sud pour quelques mois.



Ces deux jeunes mordues de k-pop et de dramas coréens adorent le pays du Matin clair et ne rêvaient que d’une chose : venir y vivre pour quelques temps afin de le connaître au plus près.



Nous revenons avec elles sur leur amour de la culture du pays, sur les raisons qui les ont spécifiquement amenées à Seoul, sur leurs premières impressions et bien évidemment sur votre station préférée.

Frédéric Ojardias : Français, vit à Séoul 2017-12-23

Une fois de plus, un « On lui donne la parole » exceptionnel ce mois-ci puisque notre collègue Frédéric Ojardias nous rejoint dans le studio à l’occasion de la sortie de son premier livre, « Les sud-Coréens ». Dans ce livre, Frédéric trace le portrait de gens célèbres et anonymes qu’il a eu la chance de rencontrer grâce à son métier de journaliste.



Afin qu’il se dévoile un peu plus à nos auditeurs, nous allons revenir ensemble sur son parcours, sa vision de la société sud-coréenne, son expérience dans une ONG en Corée du Nord et bien évidemment son livre.

Thierry Laplanche : Français, vit à Séoul 2017-11-25

Une fois de plus, un « On lui donne la parole » exceptionnel ce mois-ci, puisque le nouveau venu dans l’équipe, le bien nommé Thierry Laplanche, nous rejoint dans le studio.

Afin que le successeur de Louis Palligiano se dévoile un peu plus à nos auditeurs, nous allons revenir ensemble sur l’intérêt que porte Thierry au pays du Matin clair, sur sa préférence pour la campagne des provinces de de Jeolla plutôt que pour la turbulente capitale sud-coréenne.

Nous allons aussi bien évidemment discuter des activités de Thierry au sein de votre station préférée.

Louis Palligiano : Français, vit à Séoul 2017-10-28

Un « On lui donne la parole » exceptionnel ce mois-ci puisque nous sortons des studios pour rejoindre celui qui a accompagné nos auditeurs pendant ces trois dernières années. Il vient de quitter le service français de KBS World Radio comme membre permanent, mais sera bientôt de retour occasionnellement pour nous présenter ses chroniques : le fameux Louis Palligiano.

Retrouvons Louis nous raconter ses meilleurs souvenirs au sein de l’équipe du service français de KBS World Radio et nous donner des détails croustillants sur son amour du pays du Matin clair.



Joao Evaristo Nzantemo : Angolais, vit à Luanda 2017-09-30

« Vous avez la parole » part cette fois rejoindre un ami africain, Joao Evaristo Nzatemo qui habite à Luanda en Angola. Fidèle auditeur depuis le milieu des années 1990, Joao ne rate jamais une occasion d’écouter KBS World Radio, votre station favorite, qui pour Joao dit « la vérité ».

Retrouvons Joao nous expliquer quels sont ses programmes favoris, nous détailler les différences entre la Corée du Sud et l’Angola, mais aussi son amour des radios en ondes courtes.



Jung Hae-nah & Jo Gang-ee : Sud-Coréennes, à Séoul 2017-09-16

Un « On leur donne la parole » spécial où nous écoutons l’une pour la dernière fois et l’autre pour la première fois. En effet, la sémillante Hae-nah quitte notre équipe pour se lancer vers de nouvelles aventures et reprendre ses études. Elle qui depuis 2015 laissait sa fine écriture sur chaque carte QSL envoyée à « ses amours », comme elle le dit de sa voix suave, ne sera plus des nôtres… nous lui souhaitons bonne chance et échangeons quelques beaux derniers mots avec elle. Mais ne soyez pas si tristes chers auditeurs, car Haenah ne vous a pas laissés seuls. Elle transmet le flambeau à la délicieuse Gang-ee que nous allons entendre pour la première fois aujourd’hui et dont vous allez bientôt vous habituer et devenir fan. Nous nous le sommes déjà !

Christian Ghibaudo : Français, vit à Nice 2017-08-26

« Vous avez la parole » part cette fois rejoindre un ami niçois, Christian Ghibaudo, fidèle auditeur de notre station depuis plus de trois décennies. C’est depuis Bordeaux que nous l’avons au bout du fil, cité girondine dans laquelle Christian passe ses congés d’été.

Ensemble, nous revenons sur sa passion pour les ondes courtes et les écoutes radio qu’il pratique assidûment depuis plus de 35 ans et qui sont un véritable moyen de voyager depuis ses premières écoutes. Nous allons aussi parler de KBS World Radio, station dont il a vécu l’évolution puisqu’il nous a connu lorsque nous nous nommions encore Radio Corée Internationale.

Alex David : Français, vit à Séoul 2017-07-29