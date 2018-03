Hier, c'était Gyeongchip, la troisième des 24 subdivisions saisonnières de l'année. « Gyeong » signifiant « être surpris » et « chip » voulant dire « se cacher », Gyeongchip désigne le jour où les animaux qui hibernaient sortent de leur cachette. Il est dit que le tonnerre et la foudre frappent pour la première fois à l'occasion de ce jour et les animaux en hibernation quittent leur tanière, effrayés par le bruit du tonnerre. Les coups de tonnerre réveillent même les arbres qui, sortis de leur long sommeil, commencent à bourgeonner. C'est aussi autour de Gyeongchip que commence à tomber la pluie printanière. Un lettré de l'époque de Joseon du nom de Chae Ji-hong a laissé un poème célébrant Gyeongchip :



Une énergie joyeuse couvre plus de la moitié de ce monde

Et l'air pur regagne le ciel et la terre.

Divers insectes sont surpris par le bruit du tonnerre

Et de nombreuses maisons ouvrent leurs portes en même temps.