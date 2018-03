Les chanteurs de pansori

Il y a environ 300 ans, le pansori était considéré comme un genre réservé à la plus basse classe des artistes. Un jeune noble originaire de Wanju dans la province de Jeolla du Nord consacrait tout son temps à l’apprentissage de l’art du pansori. Ce garçon du nom de Kwon Sam-deuk a été sévèrement puni par ses proches parents qui lui reprochaient d’avoir dégradé le prestige que revêtait son nom de famille. Ils ont ordonné aux domestiques d’enrouler le jeune Sam-deuk dans une natte en paille et de frapper dessus.



Ce châtiment pouvait exposer les personnes punies au danger de mort, mais il était socialement accepté à l’époque où l’honneur de la famille était considéré comme plus important que la vie d’un individu. Croyant qu’il allait mourir, Kwon Sam-deuk les a suppliés de lui donner une dernière chance de chanter. Son chant a ému tous ceux qui l’ont écouté et les aînés de la famille ont décidé de se contenter de le chasser de la maison au lieu de le punir.



Kwon Sam-deuk est devenu un chanteur légendaire de pansori dont la renommée se perpétue jusqu’à nos jours. Le style vocal unique qu’il a créé est largement apprécié et repris par les artistes d’aujourd’hui.