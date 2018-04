Les chansons de la province de Gangwon

On pense souvent que les chansons folkloriques sont de vieilles mélodies créées par nos ancêtres il y a très, très longtemps. La plupart des pièces de musique anciennes disparaissent au fil du temps et, quant à celles qui subsistent jusqu’à nos jours, elles restent immuables dans leurs formes. Cependant, une chanson folklorique connue sous le titre « Arirang » a connu de nombreux changements pour faire naître quelque 3 600 variantes. Appelée « la chanson du peuple coréen », « Arirang » est appréciée par tous les Coréens, même en Corée du Nord, qui la chantent dans les moments de joie mais aussi de tristesse.



« Arirang » a été inscrite en 2012 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Parmi une soixantaine de versions différentes d’« Arirang » qui existent aujourd’hui sur la péninsule coréenne, c’est « Jeongseon Arari » qui a la plus longue histoire. Personne ne sait exactement quand les Coréens ont commencé à la chanter. Nombreux sont ceux qui croient que cette mélodie est née au début de l’époque de Joseon. Il y a environ 600 ans, après la chute de la dynastie Goryeo, un grand nombre de sujets loyaux à l’ancien royaume se sont retirés de la vie politique pour vivre en cachette dans les montagnes qui entourent le comté de Jeongseon dans la province de Gangwon. Ils ont composé des poèmes dans lesquels ils chantaient leur amour éternel pour Goryeo et le regret d’avoir quitté leur famille et leur village natal. Quelques années plus tard, les habitants de Jeongseon se sont mis à chanter ces vers, et ce serait l’origine de « Jeongseon Arari ».



Il y en a d’autres qui pensent de leur côté que la fameuse chanson n’est devenue largement populaire qu’au 19e siècle. En tout cas, ce qui compte le plus, c’est que cette mélodie reflète la vie, l’histoire et les sentiments de ceux qui ont vécu dans cette région depuis des siècles.



La chanson populaire qui exprime le mieux la nature joyeuse des gens de cette région serait « Gangwondo Arirang » ou « Arirang de la province de Gangwon ». Cette mélodie se distingue des autres par la cadence décalée baptisée « eotmori ». La cadence eotmori est composée de dix battements qui sont divisés en deux. Dans la plupart des morceaux de musique coréenne traditionnelle, la mélodie est composée d’une succession de deux battements comme « un deux, un deux » ou de trois battements « un deux trois, un deux trois ». Pour la eotmori, les rythmes ternaire et binaire s’alternent comme « un deux trois un deux, un deux trois un deux », et cette cadence irrégulière crée une harmonie unique.