Les subdivisions saisonnières du printemps

Cheongmyeong est la cinquième des 24 subdivisions saisonnières qui tombe vers le 4 ou le 5 avril. Cette journée dont le nom signifie « le ciel se dégage » tombe un jour avant ou après Hansik, qui figurait autrefois parmi les plus grandes fêtes de l’année avec Seollal, le Nouvel an lunaire, Chuseok, la fête des récoltes, et Dano, le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. La date de Hansik est fixée au 105e jour suivant le solstice d’hiver. Son nom est composé de deux caractères chinois : « han » voulant dire le froid et « sik » signifiant la nourriture. Les anciens Coréens se rendaient sur les tombes de leurs ancêtres à l’approche de ce jour pour leur offrir une petite cérémonie commémorative. Cette année, Cheongmyeong sera célébrée demain, le 5 avril, et Hansik le 6. C’est la proximité temporelle de ces deux subdivisions saisonnières qui a donné naissance au proverbe « Cela ne fait aucune différence si l’on meurt le jour de Cheongmyeong ou le jour de Hansik ».



Hansik coïncide souvent avec la Journée de plantation des arbres, célébrée le 5 avril en Corée. Le territoire coréen est composé à 70 % de montagnes, mais les ressources forestières ont longtemps été prélevées de manière excessive pour assurer les besoins en chauffage et l’approvisionnement en matériaux de construction. La Journée de plantation des arbres a été initiée en 1910 sous l’occupation japonaise. Paradoxalement, la superficie forestière en Corée a diminué de 20 % en 35 ans de domination nippone sur les Coréens en raison de l’exploitation cruelle des Japonais. La guerre de Corée qui a éclaté en 1950 a encore aggravé la situation : les petites forêts qui avaient survécu aux pillages japonais ont été anéanties par les réfugiés qui ont coupé du bois pour le chauffage et la cuisine. De leur côté, les armées les ont détruites pour faciliter les opérations militaires. Dès la fin de la guerre, le gouvernement sud-coréen a multiplié les efforts pour restaurer les ressources forestières du pays. Les bois touffus et les forêts épaisses du pays du Matin clair témoignent aujourd’hui que ses efforts n’ont pas été vains.