Le nom des choses

Les lettrés coréens des temps anciens avaient l’habitude d’interpréter à leur propre manière les noms des objets qu’ils chérissaient, et de graver cette interprétation sur ces choses pour se rappeler combien elles comptaient pour eux. Par exemple, Yi Kyu-bo, écrivain et critique littéraire de Goryeo, a gravé les vers suivants sur sa pierre à encre :

« Ma chère pierre à encre,

N’aie pas honte de ta petite taille.

Tu n’es qu’une flaque d’encre peu profonde,

Mais avec toi je peux écrire des idées infinies. »

Chaque fois qu’il préparait l’encre et mettait ses pensées par écrit, il devait lire ces phrases. Ce n’est pas étonnant que Yi Kyu-bo est considéré comme l’un des plus grands écrivains de la dynastie Goryeo.



Dans les temps anciens, le bâton d’encre faisait partie des quatre trésors du lettré de l’Extrême-Orient avec le pinceau, le papier et la pierre à encre. Quand ils étaient fatigués à force d’écrire ou d’étudier pendant des heures, les savants de Joseon se détendaient en jouant du geomungo. Cette fameuse cithare à six cordes n’était pas pour eux un simple instrument de musique, mais un ami qui savait exprimer ce qu’ils ressentaient. C’est la raison pour laquelle ils gravaient de beaux vers sur la caisse de résonance de leur geomungo. Ceux écrits par Yulgok Yi I, l’un des plus grands penseurs de Joseon en sont un bon exemple :

« Ô solitaire paulownia, silencieux et esseulé,

Ô son glacial d’autrefois !

Le premier pincement ouvre mes oreilles,

Le deuxième pincement éclaircit mon esprit.

Sans ses cordes, elle sonne trop légère,

Et les mélodies complexes semblent trop exagérées.

Je tiens ma cithare dans mes bras,

Mais qui pourrait comprendre ce que je ressens ? »

Yi I exprime ainsi sa reconnaissance envers sa cithare qui restait à ses côtés pour l’aider dans sa solitude.